إصابة 5 عمال بينهم 3 أشقاء بسبب تسرب الغاز في بنى سويف الجديدة

اصيب 5 عمال بينهم 3 أشقاء، مساء اليوم الأحد، باختناق إثر تسرب غاز داخل شقتهم بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بتسرب غاز.. وإصابة 5 عمال داخل شقة

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باختناق 5 عمال إثر تسرب غاز داخل شقة يسكنونها بشرق النيل مدينة بنى سويف الجديدة، حيث وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وإجراء التحريات حول الواقعة.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين للمستشفى

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف، إلى محل الواقعة، وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ داخل مستشفى بني سويف التخصصي، وتبين أن المصابين هم «محمد. م. ع»، 18 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، و«كمال ش. ع.»، 51 سنة، وشقيقه «عبدالتواب»، 59 سنة، وشقيقه «حامد»، 38 سنة، ومقيمين بمحافظة الفيوم، و«محمود خ.»، 27 سنة، ومصابين ما بين هبوط وإغماء، وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم لهم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية داخل المستشفى.

إجراءات وفحوصات طبية للمصابين

ووجّه مدير عام المستشفى، بتقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإجراء كافة الإجراءات الطبية، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.