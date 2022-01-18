ما تريد معرفته عن مشروعات «الإسكان» بمدينة بنى سويف الجديدة

تعد مدينة بني سويف الجديدة، واحدة من مدن الجيل الثاني، التى توليها الدولة اهتمام كبير، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، فى كافة القطاعات «سكنية، صناعية، خدميو، وغيرها».

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» مشروعات «الإسكان» بمدينة بنى سويف الجديدة، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق، وجهاز المدينة، فى بيان لها.

مشروعات «الإسكان» بمدينة بنى سويف الجديدة

- تم الانتهاء من تنفيذ 5304 وحدة سكنية لمحدودي الدخل «إسكان اجتماعي» ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بتكلفة حوالي 520 مليون جنيه.

- الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة وزراعة طرق مركز المدينة بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من مشروع تنسيق وزراعة ورفع كفاءة بعض طرق الحي السكني الثالث بتكلفة 17 مليون جنيه.

- الانتهاء من مشروع رفع كفاءة الطريق المؤدي للجامعة التكنولوجية بالحي السكني الأول بتكلفة مليوني جنيه.

- تم الانتـهاء من تنفيذ مشروع محطة رفع رقم (2) وخط الطرد والانحدار قطر 900 مم بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.

- بلغ متوسط نسبة الإنجاز بمعظم الأحياء 85%، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق.

- تم تطوير محطة المعالجة الثنائية، مرحلتين أولى وثانية، وتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بتكلفة 278 مليون جنيه .

- تم الانتهاء من مرافق (مياه – صرف - فرمة) ابنـي بيتك بتكلفة 140 مليون جنيه.

- الانتهاء من مرافق منطقة الإسكان المتميز 100 فدان بتكلفة 14.3 مليون جنيه.

- جارى تنفيذ مرافق (مياه - صرف – فرمة) منطقة الامتداد للمدينة بالأحياء السكنية (السابع – الثامن – العاشر – الحادي عشر – الثاني عشر – الثالث عشر –الرابع عشر) بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه.

- تم الانتهاء من مرافق منطقة الإسكان الاجتماعي 3.

- تم تسليم الأراضي للمواطنين بتكلفة 52 مليون جنيه.

- الانتهاء من مرافق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي 4 بتكلفة 16 مليون جنيه.

- تركيب 14 جهاز تصرف لحساب كمية المياه على المناطق.

- تم تنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3/يوم بتكلفة 47 مليون جنيه.