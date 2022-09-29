تحذيرات من Facebook وGmail عن كلمات مرور اخترقت بسهولة.. «ليفربول وأرسنال»

حذر موقع «ذا صن» البريطاني، من تخمين الكثير من المتسللين كلمات المرور الخاصة بحسابات Facebook وGmail، خاصة أن ذلك يعد سهلا بالنسبة للكلمات الشائعة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص، ما يجعلها مسؤولية عندما يتعلق الأمر بالبقاء في مأمن منهم.

200 كلمة مرور شائعة يمكن تخمينها

وكشفت شركة الأمن السيبراني NordPass، مؤخرًا عن 200 كلمة مرور شائعة يجرى تخمينها بسهولة، ووضعت القائمة بمساعدة باحثين مستقلين متخصصين في حوادث الأمن السيبراني.

وجاء بالمرتبة الأولى في الكلمات الأكثر شيوعا وسهلة الاختراق، الكلمة 123456، ومن كلمات المرور الشائعة الأخرى التي تشير إلى أسماء الفرق الموسيقية أو الرياضية المفضلة لدى الأشخاص، مثل ليفربول وأرسنال"، كما ظهرت كلمة «قرد» و«شوكولاتة»، وعدد من الأسماء الأولى الشائعة في القائمة.

تحذير من استخدام كلمات مرور مشتركة

وأكدت الشركة أن استخدام كلمة مرور مشتركة في عدة حسابات يؤدي إلى جعل حساباتك عبر الإنترنت عرضة للمحتالين عبر الإنترنت؛ لأن المتسللين يمكنهم بسهولة تخمينهم باستخدام برامج متخصصة تتحقق من الآلاف من مجموعات بيانات الاعتماد كل ساعة.

وبمجرد الدخول إلى حساباتك، يمكن للمحتالين الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والوسائط الاجتماعية والمزيد، ويمكنهم أيضًا استخدام أي معلومات يجمعونها لاستهدافك بهجمات التصيد في محاولة للحصول على عمليات تسجيل الدخول إلى حسابك المصرفي.

وكثفت العديد من الشركات جهودها لتشجيع المستخدمين على استخدام كلمات مرور أقوى، على سبيل المثال، تقترح Apple و Google الآن تلقائيًا كلمات مرور قوية عندما يطالبك أي نموذج عبر الإنترنت بإنشاء واحدة، ويجب أن تتكون كلمة المرور الجيدة من 8 أحرف أو أكثر، وألا تحتوي على اسم المستخدم أو الاسم الحقيقي أو اسم الشركة.

كما يجب ألا تحتوي على كلمات كاملة، وأن تكون مختلفة عن كلمات المرور المستخدمة في أي مكان آخر، وتحتوي على الأقل على واحد مما يلي: حرف كبير، وآخر صغير، ورقم ورمز مثل % أو &.