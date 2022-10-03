تخريج أول دفعة شركات ناشئة مصرية من Plug and Play 

شهد اليوم تخريج أول دفعة شركات ناشئة مصرية من أول دورة احتضان وتسريع أعمال لPlug and Play العالمية بمصر، وهي أكبر منصة إبداع تكنولوجي في العالم ومقرها الرئيسي وادي السيليكون بكاليفورنيا، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID والبريد المصري والبنك الأهلي.

وأقيمت الاحتفالية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي ليصبح مركزا للإبداع والتحول الرقمي ضمن مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA التي أنشأتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات، وقامت الشركة العالمية Plug and Play باتخاذ القصر الأثري مقرا لها في مصر لدعم واحتضان الشركات الناشئة المصرية الواعدة ودعمها بالخبرة والتدريب وتشبيك العلاقات لكي تنمو وتصبح جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومستعدة للشراكات مع الحكومات وكبرى شركات القطاع الخاص.

تخريج 23 شركة من أول دورة

وقالت كريمة الحكيم مديرة Plug and Play مصر، في بيان، إن اليوم يشهد تخريج 23 شركة من أول دورة لـPlug and Play في مصر، موضحة أنه جرى اختيار هذه الشركات من ضمن مئات الشركات التي تقدمت للالتحاق ببرنامجي الاحتضان وتسريع الأعمال، مضيفة أن الشركات الناشئة المصرية التي اختاروها قد طور مؤسسوها حلولا تكنولوجية لمشكلات تواجه مختلف المجالات فمنها شركات تقدم حلولا لتكنولوجيا الحكومات والصحة والتعليم والزراعة والاستدامة وإنترنت الأشياء ومنها ما هو متخصص في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة.

وأوضحت كريمة، أنه على مدار ثلاثة أشهر ومنذ اختيار هذه الشركات، جرى إمدادهم بدعم على كل المستويات من توفير مساحات للعمل والإمداد بخبراء في مختلف المجالات ومساعدتهم على التواصل مع الأطراف التي يحتاجون للتواصل معها من شركاء النجاح من القطاعي العام والخاص.

وأشارت إلى أنه على مدار هذا الأسبوع، قامت Plug and Play بترتيب جلسات فردية لمؤسسي الشركات الناشئة مع عدد من المستثمرين الأجانب والعرب الذين يمثلون كبرى جهات تمويل الشركات الناشئة باليابان والولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية، ونيجريا، وفرنسا.

وقال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي، إن تخرج أول دفعة شركات ناشئة من خلال أحد مراكز إبداع مصر الرقمية CREATIVA في هذه الأجواء التاريخية المبهرة بقصر السلطان حسين هو بمثابة بداية قصة نجاح نتجت عن شراكة للحكومة المصرية مع اسم عالمي كبير من القطاع الخاص، ما يساعد على جعل مصر بوابة للإبداع التكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

دعم أكثر من 10 آلاف مواطن مصري بمجال ريادة الأعمال

وقال جيسون تيلور مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إنه يسر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تدعم جهود الحكومة المصرية نحو التحول الرقمي ونمو الشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا التي تؤدي إلى اقتصاد أكثر شمولا وتنافسية لجميع المصريين، مضيفا أن الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حتى الآن، دعمت أكثر من 10 آلاف مواطن مصري في مجال ريادة الأعمال من خلال تعزيز أعمالهم بإمدادهم ببرامج المشورة وبرامج كيفية تأسيس الحاضنات والمسرعات وأنه يسر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصول plug and play كأول مسرع دولي للشركات الناشئة إلى مصر هو شهادة على نجاح منظومة ريادة الأعمال المصرية، مؤكدا أن الوكالة الأمريكية ستستمر في دعم مصر في تشجيع ريادة الأعمال التي يقودها الشباب المصري.