تفاصيل برنامج بنك مصر للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة لمدة 6 أشهر

أطلق بنك مصر برنامج تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة (BM Acceleration Program) بمشاركة 10 من الشركات الناشئة، بحضور محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيزابيل ببيير، مدير الشئون الدولية والأوروبية، فى البنك الفرنسى العام للاستثمار، كضيفة شرف وبرعاية وحضور ممثلين من البنك المركزى المصرى، كما حضر حفل الإطلاق ممثلو الإدارة التنفيذية لبنك مصر ورؤساء القطاعات المختلفة بالبنك، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن شركتى مايكروسوفت وجريندستون جنوب أفريقيا، والشركاء التنفيذيين لبرنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة وحضور لفيف من شركاء البرنامج الاستراتيجيين الدوليين والمحليين.

وقد قدمت الشركات الناشئة العروض النهائية لأعمالها وحلولها المبتكرة أمام اللجنة المُشكلة لاختيار الشركات التى سيعلن عن انضمامها للبرنامج، الذى تصل مدته لـ6 أشهر لدعم الشركات الناشئة، ويقوم برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة بتقديم خدماته الداعمة للشركات الناشئة والاستفادة من خبرات استشارية دولية وفرص فتح أسواق جديدة والاستفادة من حزمة من الخدمات التسويقية والاستشارية والاستثمارية وتوفير مساحات عمل للشركات وفرص شراكات مع البنك.

وأكد محمد الإتربى فى كلمته خلال الحفل قائلاً «إن بنك مصر يولى رواد الأعمال والشركات الناشئة كل الدعم اللازم للنهوض بهم ومساعدتهم على تذليل كافة العقبات التى قد تواجههم، واليوم بإطلاقنا برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة المختص بتقديم خدمات الدعم الفنى والاستثمارى والتسويقى للشركات التى سيقع الاختيار عليها للانضمام للبرنامج، نؤكد استمرار دور بنك مصر فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة فى ظل تلك الآونة التى تعانى من وجود ظروف عالمية تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول».

كما أشار محمد الإتربى إلى برنامج الابتكار التشاركى مع الشركات الناشئة الذى تم إطلاقه فى أوائل 2020، ويعد إحدى الركائز الأساسية من برنامج التحول الاستراتيجى الشامل لبنك مصر، الذى يشتمل على منظومة التحول الرقمى الشاملة داخل البنك، وإطلاق أول بنك رقمى وإطلاق صندوق الاستثمار (NCLUDE) فى الشركات الناشئة بالتعاون مع عدة بنوك أخرى، مؤكداً أن قيمة البرنامج تكمن فى الخبرات الفنية والاستشارية والتسويقية التى سيوفرها البنك من خلال إداراته المختلفة ‏وشبكة فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر «أن إطلاق برنامج بنك مصر لنمو الشركات الناشئة اليوم يعد جزءاً أساسياً من الجهود الرئيسية فى تأكيد دور مصر كمركز إقليمى للشركات الناشئة، كما يمثل حلقة مهمة لجعل مصر دائماً واجهة جذب استثمارات رأس المال، حيث يساعد التعاون مع الشركات الناشئة فى تغيير مستقبل التمويل والأعمال فى مصر وترسيخ التزامنا بالتحول الرقمى وتطوير السوق المحلية».

وأضاف عاكف المغربى «أن بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى ستتعاون مع الشركات الناشئة المشاركة فى البرنامج من خلال التعرف على آليات ابتكار حديثة وأساليب إنتاج سريعة للمنتجات، وتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر واكتشاف فرص جديدة للشراكات مع بنك مصر بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات».