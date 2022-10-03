حسن الخاتمة.. وفاة معلم أثناء إلقاء كلمة عن الرسول في طابور الصباح بكفر الشيخ

توفى مُعلم يدعي إبراهيم محمد عبد الوهاب القحافي، 66 عامًا، كبير مُعلمي مادة الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، في محافظة كفر الشيخ، خلال طابور الصباح، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، وسقوطه مغشيًا عليه، أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية.

فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى

وفشلت محاولات زملائه المُعلمين في إنقاذه، ونقله إلي مستشفي بيلا المركزي، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله للمستشفى، وإخطار مدير عام إدارة بيلا التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقال أحد المعلمين بمدرسة بيلا الثانوية الجديدة بنات، الذي رفض ذكر اسمه لـ«الوطن»، إنّ المعلم سقط على الأرض بشكل مفاجئ أثناء إلقاء كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذاعة المدرسية بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، نقله إلي مستشفي بيلا المركزي التي أكدت وفاته، وإنهاء كافة الإجراءات ونقله إلى منزله، تمهيدًا لتشييع جثمانه.

وكيل التربية والتعليم ينعي المعلم

وأكد أنّ المُعلم الراحل كان دوره في الإشراف علي المدرسة أمس الأحد، ومزح مع زملائه، وأزال الأشواك من شجر السدر الموجود داخل المدرسة حتى لا يؤذي الطلاب أو المُعلمين، داعيًا الله أنّ يتغمده بواسع رحمته، وأنّ يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بوفاة معلم أثناء إلقاء كلمة في طابور الصباح، وجرى نقله إلى مستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمُعلم.

ونعى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المُعلم الذي انتقل للرفيق الأعلى أثناء عمله، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسيلوان، مقدمًا العزاء لأسرته ولكل المُعلمين، مؤكداً أنّ الله اختار له حُسن الخاتمه أثناء تأدية عمله، وإلقاء كلمة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم بمناسبة ذكرى ميلاده.