«الرابر شاهين» عن مشاركة «الكينج» في حفله: «مين مش بيحب منير»

قدم مطرب الراب الشهير شاهين، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا على خشبة مسرح زيد بارك بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور جماهيري كبير، حيث سبق مشاركته فقرة محمد منير.

وعلق الراب شاهين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على مشاركته في حفل محمد منير، قائلا: «سعيد بمشاركتي في حفل الفنان الكبير محمد منير، لأن أنا بحبه جدا ومن الفانز بتوعه».

شاهين يشارك محمد منير في حفله الغنائي

وتابع شاهين، قائلا: «مين مش بيحب منير ويتمنى أنه يشارك في حفل غنائي يقدمه، أنا عارف أن الجمهور اللي جاي هنا، جاي علشانه، وأنا واحد منهم، وغير أن جاي أغني، جيت كمان علشان أسمعه».

يذكر أن الحفل الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة في مسرح زيد بارك، تضمن ثلاث فقرات الأولى كانت لـ شاهين والثانية لفرقة مسار إجباري والثالثة للفنان محمد منير، ضمن إيفنت shuffle mix music الذي يقام على مدار ثلاثة أيام، تبدأ الجمعة من كل أسبوع.