المطرب شاهين يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم تموز 13

يواصل مطرب الراب الشهير «شاهين» خوض تجربة التمثيل من خلال فيلم جديد يحمل اسم «تموز 13» ويشارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين الذين يقدمون أعمالا مختلفة من خلاله.

وعن فيلم تموز 13 قال شاهين فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه بالفعل انتهى مؤخرا من تصوير كافة المشاهد وفي انتظار عرض العمل قريبا لرؤية هذه التجربة المميزة التي يجتمع فيها مع كبار الفنانين.

شاهين يكشف تفاصيل فيلم تموز 13

وتابع شاهين: «بقدم في الفيلم دا شخصية مختلفة عليا تماما وفيها تحديدات كتير وهيا شخصية ولد تلفان عايش الحياة بالطول والعرض وفيها تحدي كبير لأن فيها تفاصيل كتيرة».

شاهين: انتظروني في تجارب فنية جديدة

واضاف شاهين أن هذا لن يكون العمل الوحيد له الفترة المقبلة ولكنه سيركز على التمثيل أكثر من الغناء ولذلك سيكون هناك أكثر من تجربة تمثيلية سيتم الإعلان عنها قريبا.

يذكر أن فيلم تموز 13 يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم هالة فاخر ونضال الشافعي وعبد العزيز مخيون وسارة الشامي وغيرهم.