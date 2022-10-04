كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي
كتب:
حسن رمضان
12:55 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
إطلاق صاروخ كوري شمالي-صورة أرشيفية
أعلنت «خفر السواحل الياباني»، أن كوريا الشمالية، أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا، فيما قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن «بيونج يانج» أطلقت الصواريخ نحو الشرق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن «بيونج يانج»، أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.