كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي

أعلنت «خفر السواحل الياباني»، أن كوريا الشمالية، أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا، فيما قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن «بيونج يانج» أطلقت الصواريخ نحو الشرق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال الجيش الكوري الجنوبي، إن «بيونج يانج»، أطلقت صاروخا باليستيا مجهولا باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان»، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.