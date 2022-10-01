كوريا الجنوبية تحذر جارتها الشمالية: ستواجه ردا ساحقا لو استخدمت النووي

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إن «بيونج يانج» ستواجه ردًا ساحقًا من «سول» و«واشنطن» إذا حاولت استخدام السلاح النووي، مضيفًا أن برنامج كوريا الشمالية النووي تهديد مباشر لحظر الانتشار النووي، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وجاءت تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي، في أعقاب إعلان جيش بلاده، الجارة الشمالية، إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى على «بحر اليابان» من منطقة «سونان» في العاصمة الكورية الشمالية «بيونج يانج».

وأضاف «يون سوك يول»، في خطاب بمناسبة «يوم القوات المسلحة» بالمقر الرئيسي العسكري في «جيريونجداي» الواقعة على بعد 160 كيلومترًا جنوب العاصمة «سول»، أن من خلال تبني «بيونج يانج» سياسة الأسلحة النووية الخاصة بها في القانون ، فإنها تهدد بقاء وازدهار كوريا الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«يول»: تطوير «بيونج يانج» لـ«النووي» سيضع حياة الشعب في مزيد من الألم

وأشار الرئيس الكوري الجنوبي، إلى أن تطوير «بيونج يانج» للأسلحة النووية يتحدى نظام حظر الانتشار الدولي وسيضع حياة الشعب الكوري الشمالي في مزيد من الألم، وتابع «يول» قائلا، إن يجب على النظام الكوري الشمالي اتخاذ قرار نزع السلاح النووي من أجل السلام الحقيقي والازدهار المشترك في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقوت سابق من اليوم السبت، أدان مجلس الأمن القومي الرئاسي الكوري الجنوبي، إطلاق«بيونج يانج» للصاروخ، متعهدا بالحفاظ على حالة استعداد ضد أي استفزاز كوري شمالي.