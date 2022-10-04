وفاة المذيعة ماجدة عاصم بعد 5 أعوام من رحيل ابنها عمرو سمير

غيب الموت الإعلامية ماجدة عاصم، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنت شقيقتها سلوى عاصم عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك.

وكتبت سلوي: ماتت أختى حبيبتى وروحى المذيعه ماجده عاصم، خلاص مشيتى ياحبيبتى بعد عذابك خمس سنوات على رحيل ابنك ابنى حبيبى المذيع عمرو سمير، تحملتى بكل إيمان ورضا، مشيتى ياحبيبتى مشيتى، آسفة مش قادره اكمل البوست).

وأكد الحساب الشخصي للمذيعة الراحلة نبأ الوفاة، حيث كتب أحد أبنائها: توفت إلى الله العظيم أمي حبيبتي ماجدة بعد أربعة أشهر من المرض الشديد، وكان الله لطيف بها، اللهم أرجعها إليك راضية مرضية، فأدخلها في عبادك وادخلها جنتك.

واشتهرت المذيعة الراحلة ماجدة عاصم بتقديم عدد من برامج الأطفال، وأبرزها برنامج "ذكريات وحكايات" الذى كان يستضيف مجموعة كبيرة من الفنانين والقامات الفنية. ولحقت المذيعة ماجدة عاصم بنجلها المذيع عمرو سمير بعد ٥ أعوام من رحيل الأخير الذي وافته المنية في اسبانيا عام ٢٠١٧