عمرو عبد العزيز: سمير غانم كان أسطورة في الضحك.. وتأثرت بأحمد زكي في التقليد

قال الفنان عمرو عبد العزيز، إنه يحب الفن والاستعراض وكل ما له علاقة بالفن، مبينا أنه منذ صغره كان يريد أن يصبح ممثلا، لافتا إلى أن التمثيل مهنة المتعة، متابعا: «أول مرة أدخل أستوديو كان في مسلسل أوراق مصرية وفضلت ألف في المكان عشان أفهم وأخد على المكان، أنا لفيت على مكاتب الكاستنج وروحت كتير ومكنش حد بيكلمني لحد ما اتوافق عليا، وكنت عاوز الناس تعرفني».

ورشة المخرج خالد جلال

وأضاف «عبد العزيز» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أنه ذهب لورشة المخرج خالد جلال من أجل تعلم مهارات جديدة في التمثيل؛ لأن التمثيل يحتاج لتعلم أكثر، مبينا أنه يحب تقليد الفنانين ومنهم الفنان عبد الله مشرف وأصبح تريندا رغم أنه كان يقلد من باب الفكاهة وتم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الفنان تامر حسني، شارك الفيديو، مشيرا إلى أنه بدأ في تقليد الممثلين بعد أن شاهد الفنان الراحل أحمد زكي يغني أغنية موعود بأداء أشخاص مختلفين.

حكاياته مع سمير غانم

وأوضح أنه كان يحب الفنان سمير غانم وعمل معه في فوازير سمورة، متابعا ببكاء: «عم سمير مش شايل هم حاجة وعلى المستوى الإنساني مش هيجي زيه، والوقفة قدامه تخوف عشان الممثل بيقول الإفيه وهو بيرد بالإفيه يضحك أكثر، هو كان أسطورة في الضحك وهو كان أكثر ممثل في مصر له أغاني، وأنا قلدته مع إسعاد يونس، وقالتلي أنت جايب مشيته بالضبط».