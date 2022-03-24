المخرج عمرو سمير: ويجز لو قدم «البخت»: لأي منتج من 10 سنين كان طرده

بعدما أثار مطرب الراب الشهير ويجز الجدل خلال الفترة الماضية خاصة بعد صدور أغنيته الجديدة «البخت» والتي تصدرت التريند، وكانت حديث الناس منذ صدروها، ما بين مؤيد ومعارض للون الغنائي الذي يقدمه، كشف المخرج عمرو سمير عاطف عن رأيه في الأعمال الفنية لويجز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال عمرو سمير عاطف: «فيه حالة كده بخصوص ويجز اللي هو معلش يا جماعة الذوق اتغير وافتكروا زمان لما حميد الشاعري طلع والأغنية الشبابية ويالا بينا نحاول نفهم ونتفهم إعجاب الشباب بيه لأنهم أكيد معاهم حق».

عمرو سمير عاطف: ويجز لا يعبر عن تغير الذوق

كما كشف عن رأيه في الأغاني التي يقدمها المطرب ويجز مشيرًا أنها تعد كألغاز تحتاج إلى حل وليست مزيكا أو أغاني، فتابع: «معلش أنا آسف والله بس حتى لو فعلا الذوق اتغير ويجز مش معبر عن ده، في اعتقادي الإقبال عليه والاهتمام بيه راجع لأن كلام الأغاني بتاعته بيبقي زي سيم كده بينه وبين اللى بيسمع وألغاز محتاجة تفكير، عشان تتحل إنما لا مزيكا ولا صوت ولا كلام ولا أي حاجة من دي نهائي».

المخرج عمرو سمير: ويجز مش فن ثوري جديد ولا حاجة

واختتم كلامه: «لو أغنية زي البخت دي كان ويجز من 10 سنين قدمها لأي منتج كان طرده وممكن اعتدى عليه كمان، من حقك -وده مفروغ منه قطعا- إنك تسمع وتحب اللي انت عايزه ومش من حق أي حد أنه يمنعك من ممارسة الحق ده.. لكن ويجز ده مش فن ثوري جديد ولا حاجة».