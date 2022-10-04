موعد ومكان جنازة المذيعة ماجدة عاصم

تشيع جنازة الإعلامية الراحلة ماجدة عاصم، ظهر اليوم الثلاثاء، من مسجد بيفرلي هيلز بالشيخ زايد، ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر الأسرة بطريق الواحات، حيث ستدفن إلى جوار نجلها المذيع الراحل عمرو سمير الذي وافته المنية قبل 5 أعوام، حسبما كشف مصدر مقرب منها لـ«الوطن».

تفاصيل وفاة ماجدة عاصم

وتوفيت ماجدة عاصم بعد صراع مع المرض حسبما أعلنت شقيقتها سلوى عاصم عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»، لافتة إلى أن المذيعة الراحلة عاشت سنوات صعبة بعد رحيل ابنها رغم إيمانها بقضاء الله وقدره، حسبما جاء في منشور سلوى عاصم.

المشوار الإعلامي لـ ماجدة عاصم

ماجدة عاصم كانت إحدى مذيعات القناة الثانية، وقدمت العديد من برامج الأطفال، وأبرزها برنامج «ذكريات وحكايات» الذي كانت تستضيف فيه عددا كبيرا من الشخصيات الفنية والعامة، وتولت إخراجه آنذاك هناء العشماوي.