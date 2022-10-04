اليابان تفتح النار على كوريا الشمالية بسبب الإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية

وصف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الإطلاق المتكرر للصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية بـ«الشائن» والوحشية، وأدان المسؤول الياباني، بشدة العمل وأمر إدارته بجمع المعلومات والتعاون مع الحلفاء.

«بيونج يانج» أطلقت صواريخ 23 مرة خلال عام 2022

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت هيئة «الأركان المشتركة» الكورية الجنوبية و«خفر السواحل الياباني»، إن «بيونج يانج» أطلقت صاروخا باليستيا صوب ساحلها الشرقي.

وذكرت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، أن الصاروخ حلَّق فوق جزيرة «هوكايدو» الرئيسية أقصى شمال اليابان ومحافظة «أوموري» شمالي شرقي البلاد.

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، قال في مؤتمر صحفي طارئ بالعاصمة «طوكيو»، إن بلاده لم تسجل أي أضرار حتى الآن، مشيرا إلى عدم وجود معلومات عن أي أضرار للطائرات أو السفن البحرية.

الصاروخ سقط خارج المنطقة الاقتصادية لليابان

من جانبه، أكد «السواحل الياباني»، أن الصاروخ سقط بالفعل خارج المنطقة الاقتصادية لليابان، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتينك»الروسية للأنباء. وأشارت وزارة الدفاع اليابانية، إلى أن 23 مرة، أطلقت فيها «بيونج يانج» صواريخ خلال العام الجاري 2022، وقالت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن من بين عمليات الإطلاق الـ 22 الماضية، هناك 20 يفترض أو يشتبه في أنها صواريخ باليستية، والباقي صواريخ «كروز» بعيدة المدى.

من جانبه، حذر رئيس كوريا الجنوبية «يون سوك يول»، برد حازم من الجيش الكوري الجنوبي وحلفاء «سول» والمجتمع الدولي، بعد إطلاق «بيونج يانج» صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى باتجاه الشرق، مضيفا في تصريح للصحفيين، أن «مجلس الأمن القومي» سيجتمع لمناقشة عملية إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي.