12 مستندًا للتأمين على العاملين بالقطاع الخاص.. أبرزها قرار التعيين

التأمين على العاملين بالقطاع الخاص، من أكثر الموضوعات التي يسأل عنها العشرات من العاملين بهذا القطاع، لتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون، نصت على إلزام صاحب العمل، بالتأمين على العمالة لديه، وإلزامه بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه، وذلك خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

التأمين على العاملين بالقطاع الخاص لتوفير الحماية التأمينية

وأكدت التأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمي لها، أن أهمية التأمين على العمال بالقطاع الخاص تتمثل في توفير الحماية التأمينية للعمال، بالإضافة إلى ربط المنشأة وربط الحسابات الخاصة بها، علي قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بهيئة التأمينات. ​

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه، عليه القيام بخطوات التأمين على العمالة لديه كالتالي:

- يقوم صاحب العمل بتحرير نموذج رقم 1 المكون من أصل وصورتين يدويًا شرط أن يكون النموذج مستوفِ لكل التوقيعات بكل دقة، أو إلكترونيًا عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال 14 يوما من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه.

المستندات المطلوبة للتأمين على العامل بالقطاع الخاص

وأشارت التأمينات الاجتماعية، إلى أن المستندات المطلوبة للتأمين على العامل بالقطاع الخاص تتمثل فيما يلى:

- تقديم نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص.

- تقديم قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك.

- إقرار استلام العمل إن وجد.

- تقديم صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد على أن يكون مميكن «شهاد ميلاد كمبيوتر».​​

- صورة لبطاقة الرقم القومي.

- تقديم صورة من المؤهل الدراسي.

- تقديم المستندات التي تفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل «محاسب أو طبيب أو محامى أو مهندس وغيرهم».

- يقدم صحيفة البيانات الأساسية، في حالة وجود مدد سابقة، وتشمل اسم المؤمن عليه والرقم التأمينى، وصاحب العمل الأخير، ورقم المنشأة، وتاريخ بدء الاشتراك وانهاءه لدى صاحب العمل الأخير .

- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقديم تقرير اللياقة الطبية على النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- تقديم استمارة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.