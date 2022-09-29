«التأمينات»: أرشفة إلكترونية لملفات الهيئة وتحويلها إلى مخازن مركزية

قال اللواء فهيم إدريس، مستشار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التحول الرقمي في مصر، إنّ مراحل تطوير هيئة التأمينات، تتضمن تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يساهم في أرشفة إلكترونية لجميع الملفات وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية وفقا لمعايير دولية، وإعادة تعبئة وفهرسة تسجيل الملفات.

مراحل مشروع أرشفة ملفات التأمينات

وأضاف فهيم، أنّ مراحل تنفيذ المشروع تتضمن مرحلة تشغيل النظام في 1 يوليو 2023، على أن تكون مرحلة اختبار النظام في أبريل 2023، لافتا إلى أنّ مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها في أبريل 2022 الماضي، فضلا عن انتهاء مرحلة التحليل والتصاميم في أكتوبر 2021.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050.. التغيير والفرص»، تحت رعاية وزارتي المالية والتضامن، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح مستشار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التحول الرقمي، أنّ الهيئة تتعاون مع جميع أجهزة الدولة والجهات غير الحكومية، وتحرص على التكامل مع الأنظمة الداخلية للهيئة.

ولفت إلى أنّ المشروع يتضمن عدة خدمات، أبرزها «منصات إلكترونية وتطبيقات محمول، ومكاتب تأمينية أمامية»، مشيرا إلى أنّ نطاق تنفيذ الخدمات سيكون في مركز العمليات والمناطق التأمينية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح فهيم أنّ «مشروع بناء نظام معلومات متكامل»، لديه قواعد بيانات مركزية موحدة، ومنظومة موارد إدارة الهيئة، ومنظومة خدمة العملاء، ونظام أرشيف إلكتروني متكامل.

التوسع في الخدمات الرقمية

وأضاف أنّ المشروع يستهدف تطبيق معايير الحوكمة والتوسع في الخدمات الرقمية المقدمة، وتطوير الأداء لإنجاز الخدمات، ورقمنة إجراءات العمل دون تدخل بشري، فضلا عن زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وابتكار حلول مستحدثة لحل المشكلات وتحقيق الشمول المالي وخلق بيئة عمل جديدة من التميز والإبداع، والقضاء على الفساد وتوفير البيانات والمعلومات لصناع القرار، والقدرة على التنبؤ واكتشاف حالات التلاعب من خلال تحليل البيانات ومتابعة أداء العاملين.

ويتناول المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «أبسيك» القضايا والخبرات والرؤى المتعلقة بسياسات الحماية الاجتماعية، والأطر المؤسسية لخدمات التقاعد، ومنتجات المعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، كما يربط المؤتمر بين المعاشات التقاعدية وإدارة الموارد البشرية من حيث مزايا الموظفين، وأنظمة تحفيز الموظفين.