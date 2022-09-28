التأمينات: فض التشابكات المالية بتوجيهات رئاسية.. ومنع حدوثها مستقبلا

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية يعقد لأول مرة في مصر، موضحا أنّه على مدار 170 سنة، شهدت مصر أول تحرك قانوني منظم لأنظمة التأمين الاجتماعي منتصف القرن الـ19 تحديدا عام 1854، وعلى مدار نحو 3 قرون، تراكمت الخبرات التشريعية والتنظيمية، ما جعل مصر مرجعا للعديد من دول المنطقة.

المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية

وأوضح عوض، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغيير والفرص»، أنّ نظام التأمين الاجتماعي مرّ بالعديد من التحديات عبر هذه المدة الطويلة، أبرزها حديثا «التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي»، التي تم مجابتها بتكليفات رئيس الجمهورية، ليس هذا فحسب، بل ومنع حدوثها مستقبلا، لذلك جرى اتفاق فض التشابكات المالية على أساس علمي بناءً على دراسة اكتوارية مستقلة، وتمت التسوية بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية للنظام.

وتشجيع الاستثمار في التنمية المستدامة

وأضاف عوض، أنّ الأزمات المتلاحقة التي يعيشها العالم المعاصر منذ جائحة كوفيد – 19 مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية، وتوقع الركود الاقتصادي التضخمي، ألقت بظلالها على نظم التأمين الاجتماعي العربية، وأصبح لزاما على المسؤولين عن تلك الأنظمة في الوطن العربي مضاعفة الجهود، وتحقيق المصالح المشتركة للدول العربية، عبر تعزيز التعاون العربى وتشجيع الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتنمية المستدامة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإعمال حق الإنسان العربي في الضمان الاجتماعي والمحافظة عليه على الصعيد الوطني، ليتمكن كل فرد من الوصول إلى حماية شاملة وكافية ومستدامة طوال الحياة، بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.

يتناول المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية «أبسيك»، القضايا والخبرات والرؤى المتعلقة بسياسات الحماية الاجتماعية، والأطر المؤسسية لخدمات التقاعد، ومنتجات المعاشات التقاعدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، كما يربط المؤتمر بين المعاشات التقاعدية وإدارة الموارد البشرية من حيث مزايا الموظفين، وأنظمة تحفيز الموظفين.

من جانبه، قال إبراهيم خليل، المدير التنفيذي لشركة فينتك روبوز «شركة تكنولوجيا المالية بمملكة البحرين»، إنّ التقاعد يمس حياة ملايين الأفراد على مستوى العالم، وأنظمة التقاعد راسخة وقوانين التقاعد ليست سهلة، إذ إنّ المناطق العربية تفتقد للوعي التأميني، لذلك جرى إطلاق منصة «أبيسك» للتوعية بأنظمة التأمينات والمعاشات والثقافة المالية والادخار العائلي.