انقطاع الكهرباء عن مناطق بالغردقة.. ومحافظة البحر الأحمر: صيانة دورية للمحولات

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان صحفى، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة وهي «عمارات صن راي، أبو عشرة، وعمارات النجدة والروضة»، بداية من التاسعة صباح اليوم، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

موعد عودة التيار الكهربائي

وأوضح بيان عمليات المحافظة، أنّ عودة التيار الكهربائي ستكون في الثانية مساء اليوم، بعد انتهاء فرق الصيانة من إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمحولات الكهربائية.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وفي سياق منفصل، تستقبل مدينة الغردة آلاف السائحين اليوم، وكشف جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي، وصول عشرات رحلات الطيران تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مطارات أوروبا، قادمين من 7 دول أوربية على رأسها ألمانيا وايطاليا والتشكيك وبولندا، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول، وإنهاء إجراءات الوصول بالتنسيق مع فرق العلاقات العامة بالمطار.

كما احتفلت فنادق الغردقة، أمس، باليوم الوطني الألماني على الشواطئ بمشاركة السائحين الأجانب، وشمل الاحتفال فقرات موسيقية وفنية وعروض متنوعة وسط إعجاب وتشجيع السائحين.