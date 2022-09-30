فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدا.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مناطق في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية ضمن خطة شبكة قطاع كهرباء البحر الأحمر في عمل الصيانة الدورية، على أن يعود التيار الكهربائي بعد انتهاء عملية الصيانة مباشرة.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي بالغردقة

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة، وهي «الضرائب العامة وضريبة المبيعات والدير بالنجدة والمنطقة المحيطة به في آخر شارع المصالح»، وذلك غدا السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

سبب انقطاع التيار الكهربائي بالغردقة

وكشف مسؤلو قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن انقطاع الكهرباء لا يتكرر كثيرا، ويتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال وتوزيعها على المناطق، وذلك بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن مدينة الغردقة، وذلك طبقا للخطة الدورية لصيانة المحولات.