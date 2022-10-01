وصول 22 ألف سائح إلى الغردقة ومرسى علم على متن 144 رحلة طيران

تشهد الغردقة ومرسى علم انتعاشة سياحية خلال الفترة الجارية، وسجل مطارا المدينتين الدوليين، اليوم السبت، وصول 144 رحلة طيران بإجمالي 22 ألف سائح من جنسيات مختلفة، يتصدرهم الألمان والإيطاليون والبولنديون والتشيك.

وصول 22 ألف سائح إلى الغردقة ومرسى علم

وكشف مصدر ملاحي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطارات المحافظة، سجل اليوم السبت، أعلى معدل وصول رحلات قادمة من مطارات أوروبا نحو 144 رحلة طيران، منتظم وشارتر من مختلف المطارات الأوروبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

السياح الألمان الأعلى وصولا

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة ومرسى علم تستعد لاستقبال آلاف السياح الوافدين إليها، موضحًا في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياحة الألمانية تأتي في المقدمة، ثم السياحة البولندية والتشيكية والإيطالية، متوقعًا أن تنتعش السياحة في مصر جراء أزمة الطاقة في أوروبا وبرودة المدن بفصل الشتاء.

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر، من أهم الوجهات السياحية، وتستقبل سياحا أجانب من مختلف دول العالم خاصة من دول أوروبا.