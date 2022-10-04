شروط التصالح في مخالفات البيئة.. بينها دفع 50% من الأحد الأقصى للغرامة

أقرّ قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبات رادعة لكل من يخالف أحكامه وضوابطه وشروطه، بهدف الحفاظ على البيئة وإدارة المخلفات بمختلف أنواعها بصورة سليمة حفاظًا على صحة الإنسان والبيئة، وقال المحامي على صبري عسكر، إن قانون البيئة وضع شروطا لكل من يريد التصالح في مخالفة تم ارتكابها.

شروط التصالح التي أقرها القانون

وقال عسكر في تصريحات لـ «الوطن»، إنّ هناك بعض الشروط التي أقرها قانون تنظيم إدارة المخلفات حال تحرير مصالحة في بعض أحكام القانون، ومن ضمن شروط التصالح أن يكون قبل صدور حكم بات في الدعوى، مع تقديم المخالف نسبة 50% من الأحد الأقصى للغرامة.

وأوضح المحامي على صبري أن التصالح القضائي في الدعوى يتم بعد صدور حكم بات في الدعوى مقابل وفاء المخالف بمثل الحد الأقصى للغرامة، وذلك كما أوضحت مادة القانون رقم 80، حتى يتم التصالح في حالة وجود دعوى قضائية على المخالف.

الأحكام التي يطبق عليها شروط التصالح

وأشار عسكر إلى أن شروط التصالح المذكورة مسبقا تطبق فقط حال مخالفة أحكام مواد معينة من القانون وللوزير أو من يفوضه التصالح في تلك المخالفات.

ولفت إلى أن إدارة المخلفات بصورة غير سليمة من شأنه عدم الحفاظ على البيئة، أو إذا لم يقم الشخص صاحب المؤسسة بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين المعنيين بممارسة نشاط من الأنشطة المنصوص عليها، وعدم الحصول على ترخيص لممارسة أي نشاط من أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة، كل تلك المخالفات يمكن أن يطبق عليها شروط التصالح.