طيور الفلامنجو تحلق في سماء بورسعيد: الخريف بشكل تاني

ترفرف طيور الفلامنجو فوق بحيرات الملح بملاحات بورفؤاد بمحافظة بورسعيد في مشهد رائع يتكرر سنوياً في فصل الخريف، كما تأتي إلى بحيرات الملح طيور النورس وأخرى نادرة حيث تجدها مناخا مناسبا للعيش فيها.

ويسعد أهالي بورسعيد بمشاهدة الطيور، ويقوم البعض بالتقاط صورا لطائر الفلامنجو وتسجيل فيديوهات ترصد حياته وفقا لـ«أحمد عبدالرحيم»، أحد المهتمين بطيور الفلامنجو لـ«الوطن»: «هتشوف الخريف بشكل تاني في بورسعيد، الناس بتبقى مبسوطة».

تأتي طيور الفلامنجو، سنويا مهاجرة من الدول التي بها شتاء قارص من أسيا وأمريكا وأوروبا إلى بورسعيد بحثا عن العيش في البيئات الاستوائية وشبه الاستوائية وتجد مصر وخاصة بورسعيد مناخا مناسبا لها، كما تفضل العيش في الأراضي الرطبة مثل البحيرات الضحلة والمناطق المائيه الدافئة والجزر الرملية والمستنقعات والسهول الطينية وفقا لـ«عبدالرحيم»: «الطيور دي بتهاجر وبتيجي عندنا علشان الجو كويس».

بحيرات الملح مناخ جيد للفلامنجو

تعتبر بحيرات الملح بملاحات بورفؤاد ببورسعيد، مناخا جيدا ليعيش طائر الفلامنجو فترة أكثر فيها وهي فترة الخريف وبداية الشتاء ويتغذى في بحيرات الملح على الطحالب الخضراء واليرقات والحشرات والأسماك الصغيرة والقشريات والرخويات: «بياكلوا أي طحالب خضراء».

يتكيف الفلامنجو، بسهولة مع البيئة التي يعيش فيها يتناول طعامه بقلب رأسه في الماء ورفع ساق واحدة لأعلى ورغم أنه من الطيور التي لا تحب الهجرة إلا أنه يضطر للهروب إلى الأماكن الأكثر دفئا لتلائمه: «بيحب الدفا وبيقلب راسه علشان يتغذى».

تكاثر طائر الفلامنجو في بورسعيد

«بيختار بورسعيد علشان يتكاثر وبيسيب البيض في الطيب الرطب»، هكذا وصف «عبدالرحيم»، طائر الفلامنجو، موضحا أنه يتكاثر من خلال ترك البيض في الطين الرطب كعش له، كما يفضل العيش في تجمعات كبيرة تسمى مقاطعات ويتشارك كلا الزوجان في حضانة البيض والتي تتراوح مدتها شهر أو شهرين حتى يغادر فرخ الفلامنجو العش بعد يومين أو ثلاثة أيام منذ خروجه من البيض ويبدأ فة تناول بقايا مخلفات أكل الطيور الكبيرة.

مزار سياحي لمراقبة الفلامنجو

ويتمنى المهتم بطيور الفلامنجو، أن تتحول مساحات بحيرات الملح بملاحات بورفؤاد إلى مزار سياحي لرصد ومراقبة وتصوير الطيور المهاجرة منها الفلامنجو: «منظرها رائع وممكن تكون مزار سياحي كبير خاصة في الخريف».