مشروع لإعادة طائر الفلامنجو إلى الإسماعيلية لتزيين بحيرات المحافظة

قالت الدكتورة ماجدة عطا، منسقة منصة مناخ الإسماعيلية، إن المنصة أنهت مشروع بحثي حول هجرة طائر الفلامنجو للإسماعيلية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة، مشيرة إلى أن الطائر كان يزور مدينة الإسماعيلية، خلال موسم هجرة الطيور، موضحة «المشروع يعمل على عودته مرة أخرة لتزيين البحيرات في المحافظة».

منسقة منصة مناخ الإسماعيلية: المشروع سيناقش بمبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ

وأضافت أن المشروع البحثي قدمه الدكتور عاطف كامل خبير الحياة البرية بجامعة قناة السويس ضمن المشروعات المقدمة لمناقشتها في مبادرة بلدنا تستضيف قمة المناخ 27 والذي أطلقه المكتب العربي للشباب والبيئة.

من جانبها، قالت الدكتورة دينا ياقوت عضو منصة الإسماعيلية لمؤتمر المناخ، إن طائر الفلامنجو كان من الطيور الجميلة التي تحط في مدينة الإسماعيلية خلال موسم الهجرة.

عضو المنصة: الطائر كان موجودا بغزارة في الإسماعيلية

وتابعت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الطائر ذو الأقدام الوردية والحمراء بدأ موسم توافده لبورسعيد الجميلة بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في الشمال.

وأضافت أن الطائر كان موجودا بغزارة في الإسماعيلية وبحيراتها بأعداد كثيفة بحسب المراجع الفرنسية القديمة التي رصدت الحياة البرية لمدينة الإسماعيلية بدقة.

واختتمت «ياقوت» أنه مع التغيرات المناخية لم يعد تستقبل الإسماعيلية أنواعا أخرى من الطيور المهاجرة بعد ارتفاع درجات الحرارة والقطع الجائر للأشجار.