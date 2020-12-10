طيور الفلامنجو والنورس.. رحلة الهروب من أوروبا إلى بحيرات الفيوم

زيّنت طيور الفلامنجو والنورس شلالات وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث تراص المئات منها في البحيرة السفلى للشلالات للتغذي على الأسماك الصغيرة والديدان بالبحيرة، فيما حرص الكثيرون من زائري المحمية على التقاط الصور للفلامنجو، بالإضافة إلى التقاط بعض الصور "السيلفي" مع الطيور.

ويأتي الفلامنجو إلى وادي الريان في فترة هجرة الطيور حيث أنّها تهرب من أوروبا "نصف الكرة الشمالي" بسبب شدة برودة الطقس، وتأتي إلى بحيرات قارون ووادي الريان لتحصل الطيور على فترة استراحة تقوم خلالها بوضع البيض ثم الفقس وتمكن أبنائها من الطيران، ثم تواصل هجرتها إلى نصف الكرة الجنوبي.

وحددت منظمة "حياة الطيور العالمية" أهم الممرات التي تذهب إليها الطيور المهاجرة خلال هجرتها وأبرزها بحيرتا قارون ووادي الريان بالفيوم، نظرًا لكونها أراضي رطبة مما جعلها المكان الأفضل لتكاثر الطيور المائية المهاجرة.

وتضم محمية وادي الريان 214 نوعًا من الطيور المهاجرة، أبرزها الفلامنجو والغر وغطاس الماء المتوج الكبير، وأنواع مختلفة من البط، وصياد الأسماك الأبقع وفرخة الماء والفرخة السلطاني، والزقزاق، والطيطوي، والبلشون الأبيض، وأبو قردان، والنورس القرقطي، وعصفور الجنة، والفطيرة.

وتنقسم الطيور المتواجدة ببحيرة وادي الريان إلى نوعين: مهاجرة زائرة ومقيمة طوال العام، وتشمل الطيور المهاجرة 36 نوعًا و31 نوعًا مقيمًا.

وقال مصدر بإدارة المحميات الطبيعية والبيئية بالفيوم، إنّ تلك الطيور تتكاثر في موسم تغريد الذكور، موضحًا أنّ الطيور تقوم ببناء "العشش" وتضع البيض ثم يحدث التفريخ وتقوم الطيور الكبيرة بإطعام أبنائها وحينما تتمكن الصغار من الطيران تأخذها وتعود مرة أخرى إلى موطنها الأصلي في أوروبا.

وتقوم الطيور المختلفة بالهجرة إلى وادي الريان بالفيوم من شهر نوفمبر حتى نهاية فبراير من كل عام، بالإضافة إلى طيور تهاجر إلى المحمية من شهر فبراير وتظل بها حتى شهر مايو من كل عام.