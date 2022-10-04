كوريا الشمالية تدعم ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الروسية، «تاس»، أن كوريا الشمالية دعمت نتائج «الاستفتاءات» في أربع مناطق محتلة من أوكرانيا والتي وصفتها السلطات الأوكرانية في كييف بأنها «عرض دعائي» و«غير قانوني».

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية لكوريا الشمالية قولها: «نحترم إرادة السكان الذين رغبوا في لم شملهم مع روسيا، وندعم موقف الحكومة الروسية في جعل هذه المناطق جزءًا من البلاد»، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

روسيا: الاستفتاءات أجريت وفق ميثاق الأمم المتحدة

وأوضحت أن الاستفتاءات جرت وفق ميثاق الأمم المتحدة الذي كرس مبادئ المساواة بين الناس وحقهم في تقرير المصير، وفق إجراءات مشروعة جعلت من الممكن التعبير عن إرادة سكان الجمهوريتين والمنطقتين.

وأعلن الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، ضم أربع مناطق أوكرانية وهى دونيتسك وزابوريجيا ولوجانسك وخيرسون للأراضى الروسية، بعد إجراء استفتاءات بها أظهر رغبة سكان المناطق في الانضمام إلى روسيا بنسبة كبيرة.