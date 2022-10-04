بدء الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بآيات الذكر الحكيم

بدأت الآن فاعليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ أيمن عقل، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وتعقد الندوة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة.