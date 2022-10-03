مدير الدفاع الوطني الأسبق: السيسي استخدم روح أكتوبر في البناء والتنمية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن موقع مصر يفرض عليها تحديات لا تنتهي خاصة وأن لها دورا رياديا مؤثرا في المنطقة وأحيانا يكون ضد المصالح الاستعمارية لبعض الدول في المنطقة، مضيفا أن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجتمع مرتين سنويا مع رئيس الجمهورية لبحث أهم التحديات الراهنة وطرق التغلب عليها.

اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وأوضح «الغباري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوصل الرسالة الواضحة للمتابعين من الخارج مفادها أن هناك حالة من اليقظة في قطاع الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مصر خرجت من حرب أكتوبر بعدة دروس مستفادة غالية وانعكست على تصرفات الدولة المصرية من تنمية وتخطيط بشكل لم يكن ممكنا قبل ذلك.

البناء والتنمية من خلال رؤية

وأشار اللواء محمد الغباري، إلى أن الرئيس السيسي أصر على استخدام روح أكتوبر في البناء والتنمية من خلال رؤية 2030 التي تتضمن التخطيط لـ15 عاما لأول مرة لم تحدث في تاريخ مصر، ويعد ذلك من أهم الدروس المستفادة من أكتوبر بنعيد المشهد بعد الخروج من ثورتين واستعادة البناء التنمية.

اصطفاف الشعب المصري

وأكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه يجب على الشعب المصري أن يصطف خلف القيادة السياسية لتحقيق المزيد من النجاحات في التنمية والبناء والتطوير.