«الوفد» يختار ياسر الهضيبي رئيسا للهيئة البرلمانية بـ«الشيوخ»

أخطر حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، باختيار الدكتور ياسر الهضيبي، رئيسًا للهيئة البرلمانية للحزب في دور الانعقاد الثالث.

من هو ياسر الهضيبي؟

ويعد ياسر الهضيبي أحد قيادات حزب الوفد، وهو أستاذ قانوني حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري وحقوق الإنسان من كلية الحقوق بجامعة عين شمس، كما أنَّ له باع طويل في العمل السياسي إذ كان عضوًا بمجلس الشعب السابق ووكيل لجنة حقوق الإنسان، ومستشار لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشعب من 2005 إلى 2010.

نائب رئيس حزب الوفد

ويشغل «الهضيبي» منصب نائب رئيس حزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، والمتحدث الرسمي له، إضافة إلى أنَّه تمّ اختياره محكمًا دوليًا بالقرار الوزاري رقم 2197/2008 من المستشار وزير العدل.

ويمتلك «الهضيبي»، مساهمات في مجال حقوق الإنسان ومؤلفات منها: «عالمية وخصوصية حقوق الإنسان، والدولة القانونية ودولة القانون، والتطور التاريخي والأساس الفلسفي لحقوق الإنسان، وحقوق الإنسان بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية».