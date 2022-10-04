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مجلس الاتحاد الروسي يصادق على ضم 4 مناطق أوكرانية

المرحلة الانتقالية لضم الأقاليم الجديدة ستمتد حتى 2026

كتب:

سحر المكاوى
10:16 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلن مجلس الاتحاد الروسي، مصادقته على اتفاقيات لضمّ 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأعلن مجلس الاتحاد الروسى، أنّ المرحلة الانتقالية لضم الأقاليم الجديدة ستمتد حتى 2026.

المرحلة الانتقالية لضم الأقاليم الجديدة ستمتد حتى 2026

واعلن الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، ضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، وهي دونيتسك وخيرسون وزابورجيا ولوجانسك. 

وأجرت روسيا استفتاءات في 4 مناطق أوكرانية الأسبوع الماضي، على الانضمام إلى روسيا، وأظهرت نتائج الاستفتاءات رغبة سكان الأربع مناطق في الانضمام إلى روسيا بنسبة كبيرة.

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بقلم سحر المكاوى