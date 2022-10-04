إضاءة «شعلة النصر» للعام المقبل احتفالا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة.

وأعلنت الفنانة هبة مجدي، إطلاق شعلة النصر للحديث عن تاريخ مصر وتسليمها من جيل لجيل، من جيل أكتوبر العظيم إلى الجيل الجديد، وتتحرك الشعلة حتى وصولها إلى قناة السويس عند منطقة النصب التذكاري بالإسماعيلية، أول مكان تم رفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة بحرب أكتوبر، على أن تظل الشعلة مضاءة للعام المقبل، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.