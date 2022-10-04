إعدام 48 مليون طائر في أوروبا بسبب فيروس أنفلونزا الطيور

ذكرت السلطات الصحية الأوروبية، أن أنفلونزا الطيور هو أحدث وباء مسجل في أوروبا، حيث تم إعدام 2500 طائر في مزارع الدواجن، و3573 من الطيور البرية، وأكثر من 48 مليون طائر في المزارع الأوروبية منذ الخريف الماضي، بحسب ما نقلته شبكة «يورو نيوز».

37 دولة سجلت حالات إصابة بأنفلونزا الطيور

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية إنه تم تسجيل حالات إصابة بأنفلونزا الطيور من البرتغال، جنوب أوروبا إلى أرخبيل سفالبارد النرويجي في المحيط المتجمد الشمالي، ووجد التقرير أن ما مجموعه 37 دولة سجلت حالات إصابة بأنفلونزا الطيور، ولكن فرنسا وألمانيا وهولندا وبريطانيا أكثر الدول إصابة بالفيروس.

السلطات الصحية لم تسجل أي إصابة بين البشر

وأكد المركز أن أنفلونزا الطيور يمكن أن تصيب البشر أحيانًا وتؤدي إلى أمراض خفيفة أو شديدة جدًا، لكن السلطات الصحية لم تسجل أي انتقال للفيروس من الطيور إلى البشر في السنوات الأخيرة بدول الاتحاد.

الاتحاد الأوروبي يحذر المتعاملين مع الطيور من تعرضهم للإصابة

ومع ذلك، حذّر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية من أن الأشخاص الذين يعملون مع الطيور أو يتعرضون لها بشكل منتظم قد يتعرضون لخطر الإصابة، ودعت إلى تحسين لوائح الصحة والسلامة.

وقالت أندريا أمون، مديرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها: «إن اليقظة ضرورية لتحديد الإصابات بفيروسات الإنفلونزا في أقرب وقت ممكن والإبلاغ عن تقييمات المخاطر، وإجراءات الصحة العامة».