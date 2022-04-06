أنفلونزا الطيور ترفع أسعار اللحوم الأمريكية.. وإعدام 22 مليون دجاجة

تراجعت العقود الآجلة للماشية الحية في بورصة شيكاغو التجارية، أمس الثلاثاء، متأثرة بإمدادات ثابتة من الماشية المجهزة للسوق.

وخسر عقد الماشية الحية الأكثر نشاطًا لشهر يونيو ما بين 1.600 سنت إلى 133 سنتًا للرطل، وأغلقت الماشية المغذية لشهر مايو 3.475 سنتًا لتصل إلى 159 سنتا للرطل الواحد، وتم تداول الماشية النقدية في الغالب بثبات عند 138.00 دولارًا للطن الواحد، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، مع تداول نحو 140.00 دولارًا في نبراسكا.

ارتفاع أسعار لحوم الأبقار

وارتفعت أسعار لحوم الأبقار المعلبة، 3.49 دولارًا لتسجل 271.53 دولارًا للطن الواحد، بينما تراجعت العقود الآجلة للخنازير الخالية من الدهون في بورصة شيكاغو التجارية للجلسة السادسة على التوالي، متأثرة بالمخاوف من الآثار المضاعفة في سوق اللحوم بالجملة حيث يهدد شركاء التجارة الدولية بحظر واردات الدواجن الأمريكية بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور.

إعدام أكثر من 22 مليون دجاجة

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أنه تم إعدام أكثر من 22 مليون دجاجة وديك رومي تمت تربيتها تجاريًا في الولايات المتحدة منذ فبراير بسبب تفشي نوع مميت من إنفلونزا الطيور.

ارتفاع الطلب الصيني على لحوم البرازيل

ونقلت وكالة رويترز، عن مصادر، ارتفاع ربع إجمالي الأبقار المذبوحة في البرازيل مدفوعا بالطلب الصيني، حيث يتم بيع الماشية التي يتم تسمينها لإنتاج اللحوم للسوق الصينية، والتي تشتري 50% من لحوم الأبقار البرازيلية المصدرة، مقابل 6.43 دولار أمريكي لكل 15 كيلو جرام.