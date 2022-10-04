«التضامن»: إعادة تأهيل 185 منزلا في 4 قرى ببني سويف بتكلفة 14 مليون جنيه

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، الانتهاء من إعادة تأهيل وإعمار 185 منزلًا في 4 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة بني سويف بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وقالت أمل أبو عزوز، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، إن المنازل التي جرى إعادة تأهيلها شملت: «25 منزلًا بقرية التلاية مركز سمسطا، و25 منزلًا بقرية أبو المكارم مركز أهناسيا، و135 منزلا بقرى أنفسط وأبوصير الملق ومعصرة أبو صير مركز الواسطى».

مشروع أكفل قرية فقيرة يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا

وأشارت وكيلة المديرية، إلى أن «أكفل قرية فقيرة» يعتبر مشروعًا تنمويًا متكاملًا يستهدف النهوض الشامل بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة، وإن الإعمار يشمل هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة وطلاء وسيراميك، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والأدوات الصحية لغير القادرين من أبناء القرية واستكمال ما يمكن من بنية أساسية داخل القرية، فضلًا عن تسليم أغلب البيوت أثاث وأجهزة كهربائية، وإقامة مشروعات تنموية صغيرة لغير القادرين وإقامة قوافل علاج طبي جاد لكل مرضى القرية من غير القادرين.

الأورمان: محافظة بني سويف تذيل عقبات أمام عمل الجمعية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.