جمعية الأورمان تسلم 4 أكشاك لذوي الهمم في محافظة المنيا

سلمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا 4 أكشاك لذوي الهمم من مختلف فئات الإعاقة بالمحافظة.

رعاية صحية وتأمين دخل كاف

جاء ذلك فى إطار الدعم المتواصل إلى ذوي الهمم فى محافظة المنيا من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

وأكد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

توصيل عدادات كهرباء للاكشاك

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الـ4 أكشاك مجهزين بالبضاعة و«الديب فريزر»، بالإضافة إلى توصيل عداد الكهرباء، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع الكشك الواحد 28.500 جنيها بإجمالى تكلفة 114.000 جنيها.

وأوضح «شعبان» أن دعم الأورمان لذوي الهمم يأتي على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع أنشطتها، لرفع المعاناة عنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم و تلبية احتياجاتهم، وأنهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة ولديهما الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

وعلى مدار السنوات الماضية قامت الجمعية فى محافظة المنيا بعمل مشاريع تنموية وخدمات طبية تخص ذوي الهمم سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة وتسهل عليهم أمور حياتهم أو مشاريع تساعدهم على العيش ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاص، فضلا عن دعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.

يذكر ان جمعية الأورمان بمحافظة المنيا قدمت على مدار الأعوام السابقة 314 كشكا للأسر الأولى بالرعاية وللشباب والمرأة المعيلة.