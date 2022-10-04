رئيس «الصيد الآلي بالبرلس» يحذر الصيادين: رياح ودومات مائية عاصفة

حذر حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، الصيادين من وجود دومات مائية عاصفة رغم ارتفاع درجة حرارة الجو، وهبوب رياح غربية شرقية على سواحل المحافظة المطلة على مياه البحر المتوسط.

وقال «شرابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سواحل المحافظة المطلة علي مياه البحر الأبيض المتوسط ، تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة لليوم الخامس على التوالي، وسط تقلبات مناخية غير مسبوقة.

تيارات عاصفة في البحر المتوسط

وأضاف أنّ مياه البحر الأبيض المتوسط، تشهد دومات مائية عاصفة رغم حرارة الجو، ويجب على الصيادين توخي الحظر، واتباع تعليمات السلامة والأمان حفاظًا على سلامتهم وسلامة مراكبهم العاملة بمياه المتوسط.

رياح ودرجات حرارة مرتفعة

وأوضح «شرابي» أنّه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن نشاط الرياح أمر نتعجب منه، مرجعًا السبب إلى عدم استقرار المناخ خلال فصل الخريف.

مهنة الصيد بالبرلس

وتُعرف مدينة برج البرلس في محافظة كفر الشيخ، وعدد من قرى الساحل بمدينة بلطيم وقري بر بحري، بامتهان أهلها الصيد سواء داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس أو داخل مياه البحر المتوسط، وهي المهنة المتوارثة عبر الأجيال منذ عشرات السنين.