رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

عاجل.. موسكو: لا نهتم باعتراف الغرب بنتائج استفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية

لافروف: نطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 

كتب:

سحر المكاوى
10:54 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إنّ روسيا ليست مهتمة باعتراف الغرب بنتائج استفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل. 

وأضاف لافروف، أن غالبية دول العالم ترفض دعم سياسة العقوبات ضد روسيا، قائلًا: «الغرب يضغط من أجل خلق سياسات عدائية ضد روسيا».

لافروف: نطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها 

وتابع لافروف: «نطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي أقرته الأمم المتحدة»، منوها بأن سكان المناطق التي تم ضمها لا يريدون البقاء تحت حكم النظام الأوكراني.

بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

وأعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، الجمعة الماضية بعد إظهار نتائج الاستفتاءات التي أجريت بها رغبة سكان هذه المناطق في الانضمام إلى روسيا. 

 

 

اقرأ المزيد:

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تواصل التهديد باستخدام النووي

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تطلب متطوعين جدد مقابل 3 آلاف دولار

آخر تطورات حرب روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يزور «إيزيوم»

أوروبا مهددة بأسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود بسبب حرب روسيا وأوكرانيا
بقلم سحر المكاوى