عاجل.. موسكو: لا نهتم باعتراف الغرب بنتائج استفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، إنّ روسيا ليست مهتمة باعتراف الغرب بنتائج استفتاءات ضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضي الروسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف لافروف، أن غالبية دول العالم ترفض دعم سياسة العقوبات ضد روسيا، قائلًا: «الغرب يضغط من أجل خلق سياسات عدائية ضد روسيا».

لافروف: نطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها

وتابع لافروف: «نطبق مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي أقرته الأمم المتحدة»، منوها بأن سكان المناطق التي تم ضمها لا يريدون البقاء تحت حكم النظام الأوكراني.

بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

وأعلن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا، الجمعة الماضية بعد إظهار نتائج الاستفتاءات التي أجريت بها رغبة سكان هذه المناطق في الانضمام إلى روسيا.