الرئيس السيسي يشهد فقرة فنية من تقديم أحمد فؤاد سليم عن قوة المصريين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقرة فنية قدمها الفنان أحمد فؤاد سليم، عن تاريخ مصر وصبرها وإرادتها، وقوة المصريين وصمودهم أمام التحديات على مر التاريخ، وصولا إلى الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع والحياة الكريمة لتوفيرها للمصريين.

كما عرض لقطات للفنان أحمد فؤاد سليم من محطة القطارالكهربائي الخفيف art، في طريقه لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة.