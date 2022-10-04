السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أبطال «كمين أبو عطوة» بحرب أكتوبر

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع أبطال «كمين أبوعطوة»، الذين شكّلوا بأجسادهم حائط صد ضد دبابات العدو، ومنعتها من التدخل بمراحل العبور في حرب أكتوبر المجيدة.

صورة تذكارية مع أبطال كمين أبوعطوة

وقال الرئيس السيسي: «لازم نتصور معاكم عشان نبقى جزء منكم وجزء من اللي عملتوه، واسمحوا لنا نتشرف نكون جنبكم».

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.