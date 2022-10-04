«أبطال من ذهب».. السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن قوات «كمين أبو عطوة»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الفيلم التسجيلي «أبطال من ذهب»، الذي تناول قصة أبطال 139 صاعقة، ممن شكّلوا بأجسادهم حائط صدٍ ضد دبابات القوات الإسرائيلية ومنعتها من التدخل بمراحل العبور، وهم أبطال معركة «كمين أبو عطوة» بحرب أكتوبر المجيدة.

وحضر أبطال المجموعة خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة الشريفة وكبار رجال الدولة، ووقف الحاضرون بالندوة لهم احتراما لما قدّموه من تضحيات.