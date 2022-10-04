السيسي يرحب بأبطال «كمين أبو عطوة»: قدموا لبلدنا النصر والكرامة دون مقابل

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبطال معركة «كمين أبو عطوة» بحرب أكتوبر المجيدة، خلال فاعليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثون للقوات المسلحة المصرية، المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

الرئيس: كل الاحترام والتقدير لأبطال قدموا لنا العزة والشرف

وقال الرئيس السيسي في رسالة لأبطال معركة «كمين أبو عطوة»: «لينا عظيم الشرف نلتقي بكم ونشوفكم، والناس في مصر يشوفوا الرجال الأبطال اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل، كل الاحترام والتقدير لكم».

السيسي: الكرامة مش بالكلام والشعارات.. بالدم والتضحيات

وأضاف رئيس الجمهورية: «كان مهم أوي أنكم تبقوا موجودين النهاردة علشان نقول للناس من خلالكم شوفوا تمن الكرامة بيتعمل إزاي، مبيتعملش بالكلام والشعارات بيتعمل بالدم والتضحيات، التمن ده فضل باقي حتى الآن».

واستكمل الرئيس السيسي حديثه لأبطال معركة «كمين أبو عطوة»: «عظيم الشرف نلتقي بكم، ربنا يديكم الصحة ويجازيكم خير على كل ما فعلتموه أنتم وأبناء الجيل في وقته، متشكرين».