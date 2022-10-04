نجاح أول جراحة لاستئصال أورام من الفص الأيسر للكبد بمستشفى الهلال بالمنوفية

شهد مستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم في المنوفية، نجاح أول جراحة لاستئصال أورام من الفص الأيسر للكبد، بقيادة الدكتور إسلام أيوب، أستاذ مساعد جراحة الكبد في معهد الكبد القومي.

استئصال الورم في مستشفى تأمين صحي بالمنوفية

وأكد الدكتور محمد صلاح، مدير مستشفى الهلال بشبين الكوم، نجاح أول عملية استئصال أورام من الفص الأيسر للكبد داخل المستشفى، موضحا أنّ هذه العملية لا تجرى إلا في مستشفى الجامعة ومعهد الكبد بشبين الكوم، قبل إجرائها في مستشفى الهلال.

وأضاف صلاح لـ«الوطن»، أنّ هذا النوع من الجراحات يحتاج إلى توافر الإمكانيات اللازمة والأجهزة التي يحتاجها الأطباء لنجاح العملية، حيث يتم التعاقد مع أطباء على أعلى مستوى لمثل هذه العمليات الجراحية، موجّها الشكر لأطباء وتمريض عمليات مستشفى الهلال، ويعمل المستشفى على إضافة العديد من العمليات بمختلف التخصصات الأخرى.