رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

نجاح أول جراحة لاستئصال أورام من الفص الأيسر للكبد بمستشفى الهلال بالمنوفية

كتب:

عصام علم الدين
11:14 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
جانب من الجراحة

جانب من الجراحة

شهد مستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم في المنوفية، نجاح أول جراحة لاستئصال أورام من الفص الأيسر للكبد، بقيادة الدكتور إسلام أيوب، أستاذ مساعد جراحة الكبد في معهد الكبد القومي.

استئصال الورم في مستشفى تأمين صحي بالمنوفية

وأكد الدكتور محمد صلاح، مدير مستشفى الهلال بشبين الكوم، نجاح أول عملية استئصال أورام من الفص الأيسر للكبد داخل المستشفى، موضحا أنّ هذه العملية لا تجرى إلا في مستشفى الجامعة ومعهد الكبد بشبين الكوم، قبل إجرائها في مستشفى الهلال.

وأضاف صلاح لـ«الوطن»، أنّ هذا النوع من الجراحات يحتاج إلى توافر الإمكانيات اللازمة والأجهزة التي يحتاجها الأطباء لنجاح العملية، حيث يتم التعاقد مع أطباء على أعلى مستوى لمثل هذه العمليات الجراحية، موجّها الشكر لأطباء وتمريض عمليات مستشفى الهلال، ويعمل المستشفى على إضافة العديد من العمليات بمختلف التخصصات الأخرى.

اقرأ المزيد:

نجاح عملية استخراج «جادون عجلة» من بطن طفل.. أحداث مهمة في محافظات مصر

استئصال ورم يزن 18 كيلو من معدة شاب بمركز أورام طنطا

«صحة المنوفية»: نجاح أول عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي

نجاح أول عملية منظار جراحي بقسم العظام بالمجمع الطبي في الإسماعيلية
بقلم عصام علم الدين