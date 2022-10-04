نقابة العاملين بالسياحة: برامج لتدريب الأعضاء على التحول الرقمي

بدأت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق تنفيذ برامج لتأهيل أعضاء اللجان النقابية على استخدامات التحول الرقمي، حيث عقدت دورة تدريبية شارك فيها أمناء الصناديق ومساعدوهم في 30 منشأة فندقية، في إطار خطتها لتطوير العمل بالمنشآت السياحية والفندقية دعما للاقتصاد القومي نظرا للأهمية الكبيرة لمجال السياحة.

استخدامات التحول الرقمي

وقال «محسن اش الله»، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة وسكرتير الهجرة والاستخدام باتحاد العمال، في بيان اليوم، إن المشاركين في الدورة الأولي تم تدريبهم نظريا ومعمليا على استخدامات التحول الرقمي الذي يمثل أحد العناصر التي تقوم عليها نظم العمل لتنمية الاقتصاد القومي في مجال السياحة والتعامل مع العملاء والوافدين العرب والأجانب.

وأكد الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية في محاضرته للمشاركين أن المنظمات النقابية يجب أن يكون لها دور فاعل في تنفيذ خطة الدولة للتنمية الشاملة 2020-2030 عن طريق رفع مستوي أداء العاملين وتنمية مهاراتهم وإدراكهم بقضايا الوطن ودورهم في التصدي للمؤامرات الخارجية ونشر الفكر الوطني.

أهمية تنمية الوعي الوطني

وشدد الدكتور جهاد دياب الخبير الاقتصادي بالأمم المتحدة على أهمية تنمية الوعي الوطني والاستغلال الأمثل للموارد والثروات المتاحة عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين بالمنشآت الاقتصادية والخدمية.

وتلقى المشاركون في الدورة التثقيفية الأولي للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق محاضرة حول التجارب والتطبيقات العملية وأساليب إدارة الحسابات الختامية والصناديق بالنظم الالكترونية الحديثة للدكتورة ناهد على، المدير العام بمؤسسة الأحلام السياحية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.