عاجل.. عمومية نقابة السياحة تقرر سحب الثقة من رئيسها وشطب عضويته

قررت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، سحب الثقة من ممدوح محمدي رئيس النقابة السابق وشطبه من عضوية النقابة تنفيذًا للأحكام القضائية وفصله من عمله وفقدانه شروط العضوية النقابية المنصوص عليها بالقانون 213 لسنة 2017.

سحب الثقة من رئيس نقابة العاملين بالسياحة

وتعقد النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، صباح غد السبت، الجمعية العمومية الطارئة والتي يتضمن جدول أعمالها مرحلتين، الأولى التصديق على قرار مجلس إدارة النقابة بسحب الثقة من رئيس النقابة السابق، وتختص المرحلة الثانية للجمعية العمومية والتي ستعقد بقاعة نقابة المهن الزراعية مناقشة واعتماد اللائحة التنفيذية لصندوق مواجهة الأعباء (الإضراب) والمنشأ عام 2014 لاتخاذ الإجراءات لحله وتصفيته لصالح المشتركين من الأعضاء في اللجان النقابية داخل نحو 40 منشأة سياحية وفندقية.

وتتبع النقابة العامة للعاملين بالسياحة، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والذي من المقرر أنّ يشهد العام المقبل انتخابات لدورة نقابية جديدة، بعد الانتهاء من الدورة النقابية الحالية التي بدأت في عام 2018، بعد انتخابات غابت منذ عام 2006.