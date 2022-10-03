مستثمرو السياحة: بدء الترويج لجذب الأوروبيين لقضاء فصل الشتاء في مصر

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، إن العديد من شركات السياحة المصرية بدأت حاليا التسويق في بعض الدول الأوروبية لبرنامج «الإقامة الطويلة خلال الشتاء»، الذي يهدف لجذب السياح الأوروبيين لاسيما من كبار السن لقضاء فصل الشتاء بالمدن السياحية المصرية في ظل أزمة الطاقة المتوقعة بأوروبا خلال الشتاء الحالي في ظل تراجع روسيا عن إمداد العديد من الدول الأوربية بالغاز في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

التوسع في تقديم عروض محفزة لجذب الأوروبيين

وطالب عبداللطيف في تصريح خاص لـ«الوطن»، شركات السياحة والفنادق المصرية بالتوسع في تقديم عروض تحفيزية مخفضة لجذب السياح الأوربيين لقضاء فصل الشتاء بمصر هذا العام نظرا لأزمة الطاقة المتوقعة بأوربا خلال الشتاء في ظل نقص إمدادات الغاز الروسي لمعظم الدول الأوربية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن جهته قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه نظرا لأزمة الطاقة المتوقعة بأوروبا خلال فصل الشتاء الحالي بسبب نقص إمدادات الغاز الروسي للعديد من الدول الأوربية في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد أعدت شركات السياحة والفنادق المصرية برامج «إقامة طويلة» لجذب السياح الأوروبيين لاسيما من كبار السن والذين سيعانون من أزمة الطاقة خلال الشتاء.

مدة برنامج «الإقامة الطويلة» من 3 أسابيع إلى شهرين

وأضاف لـ«الوطن» أن مدة تلك البرامج تبدأ من 3 أسابيع وحتى شهرين وقد تمتد لأكثر من ذلك، لافتا إلى أنه تم بالفعل الترويج لتلك البرامج ومن المنتظرأن يحدث لها رواج بداية من شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن غالبية تلك البرامج سيتم تنظيمها بالمدن السياحية الشاطئية ولاسيما شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وأشار إلى أن شركات السياحة المصرية حرصت أن تكون أسعار تلك البرامج معقولة بحيث تكون محفزة لجذب أكبر عدد من السياح الأوربيين الراغبين في قضاء الشتاء بعيدا عن أوروبا، متابعا: «يستطيع السياح من خلال تلك البرامج الاستمتاع بإجازاتهم في جو معتدل مع توفير كافة الإمكانات التي تجعلهم يمارسون أعمالهم الخاصة ببلدانهم خلال تواجدهم بالفنادق المصرية».