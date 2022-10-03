«شركات السياحة»: 20 ألف جنيه سعر تذكرة العمرة للبرامج الاقتصادية

قال باسل السيسي، عضو الجمعية العمومية لغرف شركات السياحة، إنّ مجلس الوزراء أصدر قرارا في شهر أغسطس بأن رحلات العمرة في مصر كان من المفترض أن تبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر الجاري: «وزارة السياحة بذلت مجهودا كبيرًا في الفترة الماضية لإعداد وتجهيز ملف العمرة».

«السيسي»: العمرة كانت يجب أن تكون في أول أكتوبر

وأضاف باسل السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «تم السماح للشركات بأن توثق التعاقدات مع الوكلاء السعوديين وتبدأ في تفعيل نفسها على نظام العمل والعمرة، وفي الأول من أكتوبر كان من المفترض أن نبدأ أولى الرحلات، وإلى الآن نحن في انتظار بدء التشغيل وسيكون سعر التذكرة نحو 20 ألف جنيه».

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرف شركات السياحة: «حتى الآن لا يوجد قرار واضح يحدد موعد إطلاق رحلات العمرة، وأعتقد أنه سيصدر قرار خلال الساعات المقبلة، وذلك لبدء سفر المعتمرين».

وأكد «السيسي»: «شركات السياحة لها حجوزات مع شركات طيران ومقدمي الخدمة في السعودية واستقبلنا عملاء من المعتمرين وحصلنا منهم على مقدمات حجز، وسنكون في ورطة إذا لم يصدر قرار خلال الساعات المقبلة».

أسعار العمرة مقبولة ولاقت قبولا من الشارع المصري

وشدد، على أنّ أسعار العمرة مقبولة ولاقت قبولا من الشارع المصري: «هذا مؤشر جيد، وبخاصة أنه مع نهاية الموسم الماضي كان هناك ارتفاعا في الأسعار، وفي هذا الموسم هناك تفاؤل من الشركات بأن يكون فرصة لتنظيم الرحلات بشكل يقابل العدد المطلوب من المعتمرين، والأسعار تبدأ من 20 ألف جنيه إلى 26 ألف أو 27 ألف جنيه للبرامج الاقتصادية.