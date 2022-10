هجمة شرسة على «إيلون ماسك» بسبب مقترح بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

يواجه الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك»، هجمة شرسة بسبب مقترح أعلنه عبر تغريدة على موقع «تويتر»، بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دفعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى وعدد من المسؤولين الأوكرانيين إلى مهاجمته على ما بدر منه.

واقترح «ماسك»، في تغريدة على تويتر، إجراء استفتاءات في المناطق الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إلى أراضيها، وذلك بعد 7 أشهر من حرب روسيا وأوكرانيا، وطالب ماسك بإجراء الاستفتاءات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

وأوضح خلال التغريدة، أن المقترح يستهدف أن يقرر سكان المناطق إذا ما كانوا يريدون الانضمام إلى روسيا، أو الانضمام إلى أوكرانيا.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine