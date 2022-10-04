هجمة شرسة على «إيلون ماسك» بسبب مقترح بشأن حرب روسيا وأوكرانيا

يواجه الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك»، هجمة شرسة بسبب مقترح أعلنه عبر تغريدة على موقع «تويتر»، بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، دفعت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى وعدد من المسؤولين الأوكرانيين إلى مهاجمته على ما بدر منه.

واقترح «ماسك»، في تغريدة على تويتر، إجراء استفتاءات في المناطق الأربع التي أعلنت روسيا ضمها إلى أراضيها، وذلك بعد 7 أشهر من حرب روسيا وأوكرانيا، وطالب ماسك بإجراء الاستفتاءات تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

ماسك يقترح إجراء انتخابات لضم مناطق أوكرانية إلى روسيا

وأوضح خلال التغريدة، أن المقترح يستهدف أن يقرر سكان المناطق إذا ما كانوا يريدون الانضمام إلى روسيا، أو الانضمام إلى أوكرانيا.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

في المقابل رد الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكى، على مقترح ماسك بمقترح على صفحته الرسمية على موقع تويتر أيضا يتضمن استفتاء أيضا ولكن حول إيلون ماسك نفسه.

زيلينسكى يرد على مقترح إيلون ماسك بشأن روسيا وأوكرانيا

وطلب زيلينسكى في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، من متابعيه أن يصوتوا ليختاروا أي «ماسك»، يحبون أكثر الروسي أو الأوكراني، في إشارة إلى تخوين الملياردير الأمريكي.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

فيما رد السفير الأوكراني في ألمانيا «أندريج ميلنك»، على مقترح إيلون ماسك بشأن روسيا وأوكرانيا، قائلا: «اصمت واغرب عن وجهنا»، منوها بأن المواطنين الأوكرانيين لن يرغبوا في شراء سياراته الرديئة بعد ذلك وفقا لشبكة «العربية».

بوتين يعلن ضم 4 مناطق روسية إلى أوكرانيا

وأجرت روسيا استفتاءات في مناطق زابوريجيا وخيرسون، ولوجانسك ودونيتسك الأسبوع الماضي للانضمام إلى الأراضي الروسية، وأظهرت نتائج الاستفتاءات رغبة سكان المناطق الأربع في الانضمام إلى روسيا.