فخري الفقي: الرئيس وجه بتقليل نسب العجز والدين العام تدريجيا

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للدولة 2022 -2023 بلغت الـ356 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه وبالنسبة لفوائد القروض فقد بلغت 690 مليار جنيه، وبلغت أقساط الديون بما فيها جزء من أصل الدين وفوائده تريليون جنيه.

الفقي: نسعي لتقليل الدين العام للدولة خلال الـ4 سنوات المقبلين

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقليل نسب العجز بالموازنة والدين العام ولابد أن تنخفض تدريجيا خلال الـ4 سنوات المقبلة.

الفقي: الدين العام وصل لـ108% في موازنة الدولة منذ 5 سنوات

واستطرد: «الدين العام نزل من 108% من موازنة الدولة منذ 5 سنوات، وسيصل في الموازنة الجديدة للدولة لـ85%، والنسبة المريحة لجسم الاقتصاد من 60 لـ70%، وفي موازنة عام 2024 - 2025 هتصل نسبة الدين للموازنة 75%، وهكذا تدريجيا خلال الـ4 سنوات المقبلة».

وتابع: «المسائل دي دقيقة، ولازم نوضحها للناس بشكل مفهوم حتى يطمئن بأن الموازنة العامة للدولة جيدة».