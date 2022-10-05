ماذا تفعل في حال استخدام علاج لأول مرة؟.. «الصحة» توضح بعض الإرشادات

قالت وزارة الصحة والسكان إن عند استخدام علاج جديد، احرص على اتباع مجموعة من الإرشادات، موضحة فى تقرير رسمي لها، إن لا بد من معرفة اسم العلاج جيدا ولا يجب الاعتماد على الشكل فقط.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن لا بد من المعرفة من الطبيب المختص متى تأخذ الدواء والكمية الموصوفة للجرعة الواحدة، والحرص على معرفة موعد التوقف عن أخذ الدواء الموصوف.

قراءة النشرة الداخلية

وأكدت الوزارة على أهمية قراءة النشرة المرفقة مع الدواء لمعرفة الأعراض الجانبية الوارد حدوثها والتعرف على أي منها تمثل خطرا يوجب استشارة الطبيب، والحرص على إبلاغ الطبيب في حال حدوث آثار سلبية نتيجة استخدام الأدوية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، قبل أن تفكر في استخدام دواء بدون وصفة طبية عليك أن تعرف جيدا امكانية حدوث تفاعلات تداخلية مع أى أدوية تؤخذ بصورة دورية مثل أدوية أمراض الضغط والسكر وعلاجات السيولة.

أوقات غسيل الأيدي للأطفال في المدارس

وفي سياق متصل، وبالتزامن مع العام الدراسي الجديد، استعرضت وزارة الصحة والسكان، الأوقات التى يجب على الطالب ان يغسل يديه في المدرسة بها، وقال عند الوصول الى المدرسة، وبعد اللعب في الخارج، وقبل وبعد تناول الطعام.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، على الطالب أن يغسل يديه قبل مغادرة المدرسة، وعند اتساخ يديه وعند الدخول إلى دورات المياه والخروج منها، وبعد التعامل مع المواد والألعاب التعليمية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.