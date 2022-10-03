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«الصحة»: مغادرة 8 طالبات من مصابي حادث مدرسة المعتمدية المستشفى

كتب:

مريم الخطري
09:11 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
حسام عبدالغفار

حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تحسن الحالة الصحية لـ8 طالبات من مصابي حادث مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات في محافظة الجيزة، ومغادرة مستشفى إمبابة العام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن طالبتين من مصابي الحادث، يتلقين الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى إمبابة العام، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

استقرار حالة الطالبتين المحتجزتين 

وأكد «عبدالغفار» استقرار الحالة الصحية للطالبتين المحتجزتين في المستشفى، مشيرا إلى احتمال خروجهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

خروج 5 طالبات صباح اليوم 

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم، خروج 5 طالبات من مستشفى إمبابة العام بعد تلقيهن الرعاية الطبية اللازمة واستقرار حالتهن الصحية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.